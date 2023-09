Straatfotografie tip: Gebruik water voor verrassende composities

Als het net geregend heeft, vind je de meest fantastische reflecties. Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen regen voor nodig. Tegenwoordig is er water op heel veel plekken in de stad.



Of het nu onder die watertap is, of in dat kleine fonteintje. En vergeet de achteloos weggegooide emmer water bij de bloemist niet!