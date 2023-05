Geen natuurlijk licht en geen flitslicht fotograaf, maar een mooi-licht-fotograaf

Als het licht zo mooi op locatie is, vind ik het niet erg dat ik al mijn flitser helemaal voor niets meegenomen heb. Maar is het nodig, kan komen ze gewoon tevoorschijn.

Dus, als ik dan op een locatie ben en het bestaande licht is fantastisch, dan gebruik ik dat. De voorwaarde is, dat ik mijn model neer kan zetten waar ik maar wil.Want de richting van het licht is heel belangrijk. Komt het licht uit de verkeerde richting, dan moet er een flitser aan te pas komen.In dit voorbeeld was ik met Roos in een oude fabriekshal. Ik had mijn flitsers meegenomen, want het was immers binnen. Echter, de ramen lieten het zonlicht binnen, waarmee ik een fantastisch licht ter beschikking had. Waarom zou ik dan nog een flitser erbij zetten.