Hoe belangrijk is shuttercount bij aanschaf van een tweedehands camera?

Als je veel actiefotografie doet is de kans dat je 50.000 foto's in een jaar haalt vele malen groter dan als je af en toe wat kiekjes maakt.

Shuttercount achterhalen

Daar staat tegenover dat het ook zomaar kan gebeuren dat een sluiter die gegarandeerd 100.000 keer moet kunnen bewegen na 50.000 keer defect raakt. Dat is dan eenvoudig pech hebben.Bekijk daarom wat voor camera je wilt hebben, wat de fabrikant garandeert, hoeveel er al mee gefotografeerd is, en wat de prijs is. Als je dan ook weet hoeveel jij zelf fotografeert, of denkt te gaan fotograferen, kun je redelijk goed inschatten of het een goede deal is. Als je maar onthoudt dat een sluiter vervangen kan worden.Het achterhalen van het aantal sluiterbewegingen die een camera gemaakt heeft kan een uitdaging zijn. Er is software, zowel gratis als betaald, om dit uit te kunnen lezen. Die informatie zit vaak in de EXIF data van een foto.Toch is het uitlezen niet bij elke camera mogelijk. Canon heeft het moeilijk gemaakt om erachter te komen, maar ook andere merken lopen er niet echt mee te koop lijkt het wel. Het is een kwestie van uitproberen.Misschien wel de bekendste software is de website https://www.camerashuttercount.com/ . Andere mogelijkheden zijn http://www.freeshuttercount.com/ http://www.shuttercounter.com/ en http://www.myshuttercount.com/ Gebruik van deze software of sites is op eigen risico. Het geeft ook geen garantie op juistheid van de waarde die je terug krijgt. Bedenk altijd dat het aantal sluiterbewegingen van een camera gereset kan worden bij een firmware update of als het tellertje rond is.