Koop geen zinloze fotoapparatuur

Een tas vol "rommel"

1. Grijskaart

Door de jaren heen heb ik ook veel dingen gekocht die in feite niet nodig waren. Soms was het een goedkope oplossing, wat uiteindelijk niet werkte. Andere keren bleek het compleet nutteloos te zijn. Dat beperkt zich niet tot de digitale fotografie. Ik deed dat al in het analoge tijdperk.Hier heb ik een aantal dingen die ik ooit gekocht heb, maar wat ik beter niet had kunnen doen. Het is uiteindelijk ongebruikt in de kast verdwenen, verkocht, of gewoon weggegooid omdat het compleet waardeloos bleek te zijn.Een grijskaart is niet voor de witbalans, hoewel sommigen dat nog steeds denken. Het is voor de belichting. Hoewel een grijskaart zeker kan werken, is het gebruik tegenwoordig alles behalve praktisch. De belichtingsmeter in de camera werkt sneller en vooral gemakkelijker.