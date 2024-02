Gezond wantrouwen in de beloftes van fabrikanten

De Nikon Z9; de camera waarmee geen enkele actie je te snel af is.

Ik zie het elke keer weer opnieuw als ik reviews maak. Een autofocus is betrouwbaarder dan ooit, beeldsnelheid is ongekend en de processor in de camera is zo krachtig dat je geen enkele foto meer mist.Of het objectief is nog scherper dan alle andere. Het heeft nog meer beeldhoek, en breekt records. Het zoombereik maakt macro mogelijk of laat je het dier beeldvullend op de foto verschijnen. De bokeh is het mooist. Hoewel veel een kern van waarheid heeft, maken fabrikanten het mooier dan de werkelijkheid.