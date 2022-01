Foto apparatuur niet kopen maar huren

Een nieuwe camera, een tweede camera, een nieuw objectief of een extra flitser. Hoe je het ook went of keert, al die apparatuur is of kan kostbaar zijn.



Een camera kost al snel 1.000 euro of meer. Voor objectieven geldt hetzelfde. Maar waarom zou je kopen? Misschien is huren wel een goede oplossing voor je.



Ik neem je mee naar mijn eerste trouwreportage in het digitale tijdperk. Dat was in de tijd dat ik nog fotografeerde met een Canon EOS 20D, waarbij ik een mooie 70-200mm teleobjectief had met f/2.8 als maximale lensopening, en een 17-85mm objectief dat niet meer licht doorliet dan f/3.5 tot f/5.6, afhankelijk van de brandpuntsafstand.