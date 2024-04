Strong Viking Mud Run fotograferen

Juli - f/2.8, 1/640s, 250 ISO @ 130mm

Om onscherpte te voorkomen heb ik er een beetje op gelet dat de sluitertijd telkens boven de 1/500ste bleef. Daarvoor had ik de lichtgevoeligheid van de camera iets omhoog gezet naar 250 ISO.Het diafragma van het objectief heb ik steeds behoorlijk open gehouden op f/2.8 of f/3.2. Zo blijft de achtergrond steeds mooi onscherp. Vaak kwamen er andere toeschouwers of deelnemers in beeld in de achtergrond en met een kleine scherptediepte komt je onderwerp hier mooi los van.Nadeel was natuurlijk dat soms de scherptediepte net te klein was. Zeker als ik zowel nichtje Robin als haar vriendin Juli in beeld bracht.