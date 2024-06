Foto's maken bij de Strong Viking Obstacle Run

Ik heb al mijn foto's overigens geschoten met de Canon EF 70-200mm f/2.8L. Dit is een perfect objectief voor dit soort situaties. Je kunt dichtbij genoeg komen om mooie foto's te maken zonder zelf direct onder de modder te komen.



Qua instellingen heb ik mijn lichtgevoeligheid tussen de 100 en 400 gehad en geschoten op voornamelijk de diafragmavoorkeuze stand. Zo kon ik met f/3.2 (of iets daar in de buurt, afhankelijk van de situatie) mooie onscherpe achtergronden in mijn foto's krijgen.



Uiteraard is het belangrijk je sluitertijd in de gaten te houden. Het liefst maak ik in dit soort situaties foto's met minimaal 1/500ste. Er is immers veel beweging en die wil je (doorgaans) bevriezen.