Klaprozen fotograferen!

De bloembladeren zijn iets wasachtig. Daarom fotografeer ik ze zelden in het harde zonlicht, maar zorg dat de bloem in de schaduw staat. Zon op de achtergrond geeft dan een veel mooier contrast.



Een ander interessant detail aan de plant is zijn behaarde steeltje. Ook dit is prachtig in tegenlicht. Je hoeft de bloem niet eens scherp te fotograferen om te weten wat het onderwerp is. Een leuke uitgaging om een meer intrigerende foto te maken.



High Key, een methode waarbij je de foto sterk gaat overbelichten, geeft een heel ander beeld en gevoel. Ook hiervoor zijn klaprozen uitermate geschikt. Ik gebruik bij voorkeur een wit vel papier of een reflectiescherm achter de bloem voor een rustig en stilistisch beeld.