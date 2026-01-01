Meer: Persoonlijk
Wat is jouw fotografie voornemen voor 2026?donderdag 1 januari 2026, 13:26 door Elja Trum | 54x gelezen | 0 reacties
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! Heb jij al leuke plannen gemaakt voor 2026? Wat is jouw fotografie voornemen voor het nieuwe jaar? En heb je jouw plannen van 2025 waar weten te maken?
Zelf heb ik al een paar jaar het voornemen om vooral meer met mijn fotografie bezig te zijn. En daarmee bedoel ik dan vooral daadwerkelijk shoots doen.
Eigenlijk is me dat het afgelopen jaar best goed gelukt. Ik heb maar liefst 20 fotoshoots gedaan puur omdat ik leuke foto's wilde maken. In de afgelopen jaren zijn dat er ook wel eens minder dan de helft geweest.
Dus ik ben blij met dit resultaat en mijn plan voor het komende jaar is om weer zo'n 20 portretshoots te organiseren. Voor elke shoot maak ik vooraf een moodboard en zo probeer ik mezelf ook continue uit te dagen nieuwe foto's te maken waar ik blij mee ben.
En om mezelf scherp te houden wil ik het komende jaar ook een aantal workshops gaan volgen. Of dat nu live is of online.
Wat is jouw fotografie voornemen voor 2026?
Deel het in de reacties!
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
