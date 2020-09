Fotografie bloggers gezocht

Zelf schrijven we natuurlijk al flink wat, maar natuurlijk vinden we het ook leuk om meer fotografen aan het woord te laten. Zo krijgen we nog gevarieerdere artikelen op het blog.



Waar we nu naar op zoek zijn is bloggers die bereid zijn om regelmatig (bijvoorbeeld eens per week of eens per twee weken) een artikel te schrijven, uiteraard voorzien van je eigen foto's.



Het zou leuk zijn als jouw specialisme daarin terug komt. Bijvoorbeeld jouw kennis als smartphone fotograaf, of vette nabewerkingen.



Naast eeuwige roem op het blog hebben we ook een (bescheiden) vergoeding beschikbaar plus nog wat leuke extraatjes voor jouw als Photofacts blogger.



Lijkt het je wat? Stuur me dan even een mailtje op elja@photofacts.nl. Geef daarin ook direct even aan met welke regelmaat je een artikeltje zou willen schrijven, waar je over zou willen schrijven en -als het kan- laat wat van je schrijfwerk zien.