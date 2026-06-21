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Photofacts bestaat 20 jaar!zondag 21 juni 2026, 17:17 door Elja Trum | 64x gelezen | 0 reacties
Hoera, Photofacts -dit weblog- bestaat 20 jaar! Twintig jaar geleden verscheen het eerste artikel op de website. Dit artikel vandaag is nummer 7.556. Gemiddeld zijn er elk jaar 378 artikel verschenen. Zelf heb ik er 3.715 neergepend.
Eigenlijk was gisteren, 20 juni, exacte de dag dat het eerste artikel verscheen, maar na een drukke dag had ik niet meer de puf dit artikel te schrijven.
Photofacts is min of meer toevallig ontstaan. Ik volgde destijds het blog Marketingfacts, waar dagelijks artikel verschenen over marketing, geschreven door meerdere auteurs. Het leek me leuk om zelf ook zo'n blog op te zetten. Maar over welk onderwerp?
Photofacts in de beginjaren
Dat werd uiteindelijk fotografie. Een hobby waar ik wel wat over kon schrijven. Een groot deel van mijn plezier zat toen trouwens ook in het maken van het blog zelf. De code van de site was (en is nog steeds) door mijzelf geschreven.
Ik ontdekte al snel dat je ontzettend veel leert over een onderwerp als je erover schrijft. Je wilt immers wel dat wat je opschrijft klopt. En met behulp van de reacties wordt je er ook al snel op gewezen als iets wellicht anders is dan je denkt.
De afgelopen 20 jaar is Photofacts van een hobbyprojectje gegroeid tot mijn full-time werk én hebben we zelfs een aantal mensen part-time in dienst.
Naast duizenden artikelen over fotografie brachten we ook 14 boeken uit (waarvan 13 Fotobijbels), lanceerde we onze Academy (waarop nog steeds maandelijks een compleet nieuwe cursus verschijnt) en hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan.
Bovendien zijn we nog lang niet klaar. Er staan nog allemaal leuke nieuwe dingen in de planning. Op naar de volgende 20 jaar!
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
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