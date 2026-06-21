Photofacts bestaat 20 jaar!



Eigenlijk was gisteren, 20 juni, exacte de dag dat het eerste artikel verscheen, maar na een drukke dag had ik niet meer de puf dit artikel te schrijven.



Photofacts is min of meer toevallig ontstaan. Ik volgde destijds het blog Marketingfacts, waar dagelijks artikel verschenen over marketing, geschreven door meerdere auteurs. Het leek me leuk om zelf ook zo'n blog op te zetten. Maar over welk onderwerp?







Photofacts in de beginjaren

Wil jij ook gave foto's maken?

Dat werd uiteindelijk fotografie. Een hobby waar ik wel wat over kon schrijven. Een groot deel van mijn plezier zat toen trouwens ook in het maken van het blog zelf. De code van de site was (en is nog steeds) door mijzelf geschreven.Ik ontdekte al snel dat je ontzettend veel leert over een onderwerp als je erover schrijft. Je wilt immers wel dat wat je opschrijft klopt. En met behulp van de reacties wordt je er ook al snel op gewezen als iets wellicht anders is dan je denkt.De afgelopen 20 jaar is Photofacts van een hobbyprojectje gegroeid tot mijn full-time werk én hebben we zelfs een aantal mensen part-time in dienst.Naast duizenden artikelen over fotografie brachten we ook 14 boeken uit (waarvan 13 Fotobijbels), lanceerde we onze Academy (waarop nog steeds maandelijks een compleet nieuwe cursus verschijnt) en hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan.Bovendien zijn we nog lang niet klaar. Er staan nog allemaal leuke nieuwe dingen in de planning. Op naar de volgende 20 jaar!Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.