Yes, ons nieuwe forum is live!

Lang geleden hebben we ooit naast Photofacts ook een forum gedraaid; Phototalk. Die is al een tijdje verdwenen. Op Photofacts Academy hadden we wel een vraag en antwoord systeem, maar dat liet te wensen over.



De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een vernieuwd systeem. Een classic forum is niet echt meer van deze tijd, dus qua opzet lijkt het meer op iets als Facebook. Belangrijk onderdeel was dat het makkelijk moest zijn om je foto's te delen.



In het nieuwe Phototalk is dat u supereenvoudig. Net als het plaatsen van video's. En daar kun je dan weer eenvoudig reacties van andere leden op krijgen. Natuurlijk kun je er ook andere fotografiegerelateerde vragen stellen of bijvoorbeeld bepaalde cursussen bespreken.



ยป Bekijk het nieuwe forum



Iedereen kan het forum bekijken, maar om berichten te plaatsen heb je wel een actief Photofacts Academy account nodig. Dat kan ook een proeflidmaatschap zijn, natuurlijk.



Neem vooral eens een kijkje, ik ben benieuwd wat je ervan vindt.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.