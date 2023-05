Workshop voor de winnaars van de Photofacts 2022 actie

Een van de prijzen bij de wedstrijdactie van Photofacts was een landschapsfotografie workshop. In april was het dan zover, en ben ik met de winnaars naar de Regte Heide in Nederland gegaan voor een middag fotografie in een prachtig landschap.



Het is altijd weer afwachten hoe de weersomstandigheden tijdens een workshop zijn. Je moet een dergelijk event ruim vooraf plannen, en dan weet je niet of het droog is of regent. Je weet niet of er een volle zon zal zijn, of een egaal wit wolkendek. Het is altijd een verrassing.