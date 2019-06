Eén enkele kleur oppeppen in Photoshop

Wanneer het scherm verschijnt, klik je op het tabblad Verzadiging ('KVL staat voor Kleurtoon, Verzadiging en Luminantie), ga dan naar de werkbalk aan de bovenkant van het venster, en je krijgt een gereedschap waarvan het pictogram eruitziet als een klein doel met een plusteken (+) in de linkerbovenhoek (vijfde van links).



Dat is het betreffende aanpassingsgereedschap. Klik erop om het te activeren, plaats het dan op het gebied in de afbeelding dat een individuele kleur bevat die je wilt oppeppen (of minder verzadigd wilt maken), zoals een blauwe lucht of groen gras of iemand met een geel shirt.



Klik en sleep dan omhoog om de hoeveelheid van die kleur te verhogen (en de bijbehorende kleuren). Zo kan de lucht niet alleen bestaan uit blauw, maar ook uit aquakleurige tinten. Het gereedschap weet dat en zal dus beide schuifregelaars terwijl je sleept automatisch voor je verschuiven.