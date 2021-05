3 praktische tips voor compositie bij portretfotografie

Over compositie wordt vaak moeilijker gedaan dan nodig is. Een mooie compositie maakt je foto, maar je hoeft het niet lastiger te maken dan het is. In dit artikel daarom drie basisregels voor een uitstekende compositie in een portretfoto.





1. Plek van je model in beeld

Een groot deel van je compositie bepaal je met de plek waar je jouw onderwerp in beeld plaatst. Wat ik vaak fout zie gaan is dat er teveel foto 'over is' boven het hoofd van je model.De eenvoudigste en snelste manier om voor een goede plaatsing van je onderwerp te komen is door de regel van derden toe te passen: verdeel het beeld met 4 lijnen in 6 vlakken en plaats de belangrijkste delen op een van de snijpunten.