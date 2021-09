Betere flitsfoto's in vier eenvoudige stappen

Uitgebeten lichtvlekken, harde donkere schaduwen. Flitsfotografie wordt vaak als iets lastigs gezien. Veel fotografen proberen het een paar keer en gooien hun flitser dan weer terug in de kast. Precies dat deed ik zelf ook. Maar flitsen kan je foto's enorm verbeteren.





1. Vergeet je ingebouwde flitser

2. Flits indirect

De belangrijkste reden waarom veel fotografen liever met natuurlijk licht werken is wellicht wel de ingebouwde flitser. Het is namelijk amper te doen om hier mooie foto's mee te maken.De ingebouwde flitser staat garant voor die harde schaduwen en lelijke lichtvlekken waar ik het net ook al over had. Laat die ingebouwde flitser dus lekker ingeklapt zitten. Je hebt hem echt niet nodig.In plaats daarvan kun je een opzetflitser gebruiken. Koop niet de flitser van het merk van je camera. Die is namelijk veel te duur. Er zijn goedkope flitsers te krijgen die net zo goed of zelfs beter zijn voor een fractie van de prijs.Let er wel op dat je een opzetflitser koopt waarbij je de flitskop kunt draaien. Owh, en als je toch aan het uitzoeken bent: een radiografische draadloze bediening wil je ook zeker hebben (zie ook tip 3).Het hele probleem van de ingebouwde flitser is dat het flitslicht vlak boven je lens zit. Bovendien is het ook nog eens heel klein. Dat zorgt voor hard licht (harde schaduwen) en doordat het licht recht van voren komt voelt alles heel 'plat' in de foto.Dat is niet mooi.De truc is dat je flitslicht niet recht van voren moet komen, maar vanuit een hoek. Wanneer licht vanaf de zijkant ergens op valt zie je structuur en diepte in de foto. De schaduwen die het licht (van opzij) werkt zorgen ervoor dat je de diepte en vorm kunt zien.