Expressie in een sessie; voor die extra boost

Fotografie is schilderen met licht, die opmerking kennen we allemaal. Maar betekend dit dat licht het belangrijkste is in een foto? Nee, natuurlijk niet, er is veel meer dan alleen maar het licht in een foto.



In deze serie ga ik verschillende topics behandelen die volgens mij net zo veel, of zelfs meer, waarde hebben voor een foto dan alleen maar het licht.



Laat ik wel voorop stellen dat belichting van je model of onderwerp een foto kan maken en breken.



Maar te vaak vaak zie ik super gave belichtingen en locaties die volledig om zeep geholpen worden door verkeerde poses, expressies die missen, et cetera. Vandaar deze serie (naast de series over licht natuurlijk).



Laten we als eerste kijken naar expressie.



Als je ooit een acteur hebt geschoten dan weet je meteen wat ik bedoel. Voor een acteur is het vaak belangrijk dat je een portfolio sheet maakt met verschillende expressies van verbaasd tot boos tot verliefd.



Dus waarom zouden we dat niet ook doorvoeren in onze modelfotografie?

Neem de volgende voorbeelden.





Schreeuw

Natuurlijk kun je helemaal over-the-top gaan en je model 'het uit laten schreeuwen'. Dit geeft absoluut gave beelden die zullen opvallen, maar tenzij je bekend wil staan als de fotograaf waarbij alle modellen gillen... moet je dit zeker niet te vaak doen.