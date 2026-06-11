Fashionfoto tip: Visualiseer je concept met een moodboard



Vaak maakt de fotograaf eerst zelf een moodboard, waarna het team wordt samengesteld. Stylisten en MUAH kunnen vervolgens hun eigen moodboards maken voor styling, haar en make-up, zodat uiteindelijk alle moodboards een duidelijk beeld geven voor de sfeer van de hele shoot.



Je kunt een moodboard digitaal maken, bijvoorbeeld met Photoshop of Canva, of met knipsels uit tijdschriften. Moodboards zijn bedoeld als inspiratie, niet om werk letterlijk na te maken. Ze helpen om ideeën te visualiseren, de stijl en sfeer te communiceren met het hele team.



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