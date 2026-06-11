Fashionfoto tip: Visualiseer je concept met een moodboard

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Fashionfoto tip: Visualiseer je concept met een moodboarddonderdag 11 juni 2026, 14:07 door Anniek Snoeijs | 84x gelezen | 0 reacties
Met een moodboard kan je de sfeer die je voor je fashionshoot voor ogen hebt duidelijk maken. Het geeft het hele team inzicht in het concept, zodat iedereen weet welke richting de fotoserie opgaat.
Vaak maakt de fotograaf eerst zelf een moodboard, waarna het team wordt samengesteld. Stylisten en MUAH kunnen vervolgens hun eigen moodboards maken voor styling, haar en make-up, zodat uiteindelijk alle moodboards een duidelijk beeld geven voor de sfeer van de hele shoot.
Je kunt een moodboard digitaal maken, bijvoorbeeld met Photoshop of Canva, of met knipsels uit tijdschriften. Moodboards zijn bedoeld als inspiratie, niet om werk letterlijk na te maken. Ze helpen om ideeën te visualiseren, de stijl en sfeer te communiceren met het hele team.
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Over de auteur
Anniek Snoeijs is professioneel portret en modefotograaf. Haar werk valt op door haar gebruik van kleur en licht,waarmee ze beelden creëert die de persoonlijkheid en stijl van haar klanten vastleggen. Daarnaast geeft Anniek ook workshops en lezingen over portret en modefotografie.
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