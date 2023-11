AI gebruiken voor het maken van moodboards

Ook voor het maken van een moodboard voor een fotoshoot kun je AI uitstekend gebruiken. Zelf maak ik voor vrijwel elke shoot die ik heb ene moodboard. Het helpt je om voor jezelf Ún natuurlijk voor je model duidelijk te maken wat je in gedachten hebt.



Voorheen deed ik dat door vooral naar foto's te zoeken die in de buurt kwamen van wat ik in gedachten had. Dat is nog steeds een prima manier, maar soms is het lastig om goede beelden te vinden.



Een leuke oplossing is dan om AI generatoren een foto voor je te laten maken op basis van een paar regels tekst van wat je voor ogen hebt. Zelf gebruik ik hier ChatGPT voor, hiermee kun je tegenwoordig ook om afbeeldingen vragen.