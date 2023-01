Lindsay Adler over moodboards gebruiken voor je shoot

Ik gebruik voor mijn moodboards meestal Pinterest, want dit is ene makkelijke manier om ze aan te maken en de foto's te delen.



De foto's die ik op een moodboard zet gooi ik ook als bestandjes in een map, zodat ik ze ook eenvoudig kan printen om op de dag van de shoot ook echt op papier bij me te hebben. Dat werkt een stuk lekkerder dan op een smartphone.



Lindsay gebruikt, zo vertelt ze in de video, trouwens Canva om met weinig moeite een mooi moodboard te maken. Zeker interessant als je voor een betalende klant werkt.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.