Flitsen, zon en tegenlicht

Flitsen f natuurlijk licht? Kiezen is niet nodig. Juist de combinatie van de twee levert veel mogelijkheden op.



Flitsen heb ik nooit echt spannend gevonden. In mijn zakelijke werk - met namelijke zakelijke fotografie of portretten bij interviews - flits ik eigenlijk altijd.



Negen van de tien keer kom je namelijk op een plek waar je het moet doen met TL-licht. Dat is zowel qua kleur als de richting (recht van boven) niet echt flatterend.



In mijn vrije werk kijk ik heel bewust of ik flits nodig heb. Mooi laagstaand zonlicht heeft vaak niets extra's nodig, bijvoorbeeld.



Een portret bij een witte of (licht)grijze muur? Dat geeft mooi zacht reflecterend licht om een portret bij te maken. Mogelijkheden genoeg om zonder flits te werken.



Vaak combineer ik de twee ook. Het zonlicht fungeert dan soms als hoofdlicht (= het belangrijkste licht op mijn model), en soms juist als invul- of sfeerlicht. Door de twee te balanceren krijg je alsnog een 'geloofwaardig' beeld, zonder dat het er geflitst uitziet.



Onlangs was ik op een late zondagochtend met Emma in het centrum van 's-Hertogenbosch. Er stond een mooi zonnetje, maar dat stond uiteraard niet meer super laag aan het einde van de ochtend. Toch wilden we het gebruiken. En dat kan dan op verschillende manieren!





Tegenlicht en invulflits

Zoals aan de schaduw van Emma en de gebouwen is te zien, komt het licht van bijna recht voor mij. Het valt net niet in de camera. Wel geeft de zon nu een mooi haarlichtje en een contourlijn op de (faux fur) bontjas van Emma.