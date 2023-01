Flitsfotografie tip: Flits indirect

Elja - f/9, 1/200s, 320 ISO @ 100mm

De meest voor de hand liggende manier is flitsen via een muur of een plafond. Daarvoor is die kantel- en draaikop op je opzetflitser dus zo handig. Met een snelle beweging richt je de flitser op de muur naast je.Let op: De kleur van de muur is belangrijk, want jouw flitslicht neemt die kleur over. Flits je via een rode muur, dan krijg je rood licht op je onderwerp.Zoek dus een muur of plafond met een neutrale kleur. Van wit, via grijs naar zwart is allemaal goed. Hoe donkerder het oppervlak, hoe meer flitskracht je nodig zult hebben (er reflecteert steeds minder licht).