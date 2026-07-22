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Hoe maak je een goede portretfoto?woensdag 22 juli 2026, 13:26 door Elja Trum | 95x gelezen | 0 reacties
Laat hetzelfde portret aan twee fotografen zien en je kunt twee compleet verschillende reacties krijgen. De één vindt de foto geweldig, terwijl de ander direct kritiek heeft op de uitsnede, belichting of pose. Wie heeft er dan gelijk?
In deze video legt fotograaf David Bergman uit dat een goed portret uit meerdere lagen bestaat. Eerst moet de technische basis op orde zijn, maar daarna spelen persoonlijke smaak, creatieve keuzes en het verhaal dat je met de foto wilt vertellen een steeds grotere rol.
Een foto hoeft technisch niet perfect te zijn, maar fouten zoals onscherpe ogen, een storende kleurzweem of uitgebeten hooglichten mogen niet onbedoeld de aandacht opeisen. Als de techniek klopt, gaat het vooral om de keuzes die je als fotograaf maakt: het licht, de locatie, de compositie, de pose en het contact met de geportretteerde.
Uiteindelijk hoeft niet iedereen jouw portret mooi te vinden. Kritiek kan je helpen om storende elementen te ontdekken, maar een persoonlijke mening is niet automatisch de waarheid. Veel belangrijker is dat je bewust fotografeert en gaandeweg een herkenbare eigen stijl ontwikkelt.
Wat maakt wat jou betreft een portretfoto goed?
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Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.
- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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