Overdag een nachtfoto van je model maken

Een foto van Eric en Iris, overdag in een bos. Het is een kwestie van de juiste camera en flitser instellingen.

Het gaat om de zogenaamde strobist fotografie. Geen studio fotografie maar op locatie met losse flitsers. Hoewel je de flitser niet per definitie los van de camera hoeft te hebben.Als je de basiskennis van flitsen in bezit hebt, dan weet je dat de belichting van de achtergrond los ingesteld kan worden van het flitslicht. Het stelt je in staat het flitslicht moeiteloos te mengen met het bestaande licht, of het bestaande licht helemaal te negeren.Het tweede geval, het bestaande licht helemaal te negeren, is wat we in een studio doen. Daar wordt het flitslicht het belangrijkste licht. Het omgevingslicht is te zwak vergeleken met het flitslicht zodat het niet of nauwelijks te zien is.