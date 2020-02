Portretfoto tip: Gebruik een teleobjectief

Sarah - f/4.5, 1/160s, 100 ISO @ 160mm

Hoe meer tele een objectief is, hoe meer het beeld in de foto samengedrukt wordt. Dit samendrukken is vleiend voor je model, want het laat hem of haar iets dunner ogen.Ga echter niet te ver, want dan wordt het niet mooier. Een portret op 200mm is zo ongeveer het maximum en kan al te ver zijn. Traditioneel wordt 85mm als de ideale lengte gezien voor een portretobjectief.Bijkomend voordeel is dat je met een teleobjectief een kleinere scherptediepte krijgt in je foto. De achtergrond wordt dus al snel onscherper en dat oogt altijd prettig in een portretfoto.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.