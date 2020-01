Portretfoto tip: Zoek naar patronen en lijnen

Sarah - f/4, 1/2.000s, 100 ISO @ 57mm

Diagonale lijnen werken als pijlen; ze wijzen iets aan in je foto. Verticale lijnen geven hoogte aan en zetten je beeld 'vast'. Horizontale lijnen zorgen juist vaak voor snelheid of beweging in je foto. Ook de dikte is van belang. Dunnen lijnen geven meer een kwetsbaar gevoel, terwijl dikke lijnen juist stevigheid overdragen.Zoek dus in achtergronden naar lijnen. Bijvoorbeeld een weg, een trapleuning of de lijnen van een gebouw. Het hoeven geen echte lijnen te zijn, maar kunnen ook patronen zijn. Denk aan een herhalend patroon van bijvoorbeeld ramen in een gebouw.Zorg er vervolgens voor dat de lijnen in je compositie richting je onderwerp leiden. Dat kan vanuit de hoeken zijn, maar kan ook vanaf de zijkanten van je beeld.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.