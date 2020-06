Portretfotografie tip: Fotograferen bij bewolking

Anke - f/2.8, 1/125s, 100 ISO @ 100mm

Het is wel slim om op een bewolkte dag de lucht zelf niet mee te nemen in je foto. Een wolkenlucht draagt meestal niet bij aan de foto tenzij je juist een wat neerslachtig gevoel wilt neerzetten.Van het zachte licht kun je wel goed gebruik maken in je foto's. Er zit nog steeds richting aan het licht, dus kijk goed hoe het licht op je model valt. Een bewolkte dag zorgt doorgaans voor veel licht van boven.Afhankelijk van de weerkaatsing via de grond en de omgeving kan het licht van boven toch nog best wat donkere schaduwen in het gezicht opleveren.Mocht dit gebeuren dan kun je bijvoorbeeld een reflectiescherm gebruiken (vanaf onderen) om deze schaduwen op te heffen. Dit heb ik ook gedaan bij bovenstaande foto. Je kunt dit zien in de reflectie in de ogen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.