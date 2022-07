Portretfotografie tip: Gebruik lijnen bij je compositie

Sarah - f/4, 1/2.000s, 100 ISO @ 57mm

Je kunt dus een gang, maar ook bijvoorbeeld de lijnen van een hekwerk of een muur gebruiken. Meerdere lijnen werken over het algemeen beter dan een enkele lijn. Het werkt extra goed als de lijnen beginnen in de hoeken van je foto. Let daar dus ook op bij het bepalen van je compositie.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.