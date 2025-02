Portretfotografie tip: Kom dichterbij

Bieke - f/9, 1/160s, 200 ISO @ 70mm

Is je portretfoto niet krachtig genoeg? Neem dan eens een paar stapjes naar voren en probeer het nog eens. De kans is groot dat het portret dan veel interessanter wordt. Door dichter op het model te komen voel je jezelf, ook als kijker, beter verbonden met de persoon in de foto.Vind je het vervelend om dicht op je model te staan? Een goed hulpmiddel kan dan een teleobjectief zijn. Zo kun je van een afstandje toch al dichterbij komen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.