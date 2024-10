Kleurmanipulatie met kleurfilters

In mijn eerdere artikel over werken met kleur en gels las je dat kleuren emotie oproepen en dat ze met elkaar verbonden zijn. Vandaag gaan we aan de slag met drie kleuren: Rood, Groen en Blauw. En dat bedoel ik letterlijk.



Dat kleuren met elkaar verbonden zijn zag je in de kleurendriehoek met de primaire en secondaire kleuren. In een aantal voorbeelden zag je -in mijn eerdere artikel- hoe je gewoon (wit) licht kunt combineren met een accentkleur, bijvoorbeeld blauw.



En hoe je de door het veranderen van de kleurbalans hele aparte effecten kan krijgen. Ik gebruik de lichtmeter en de Colorchecker voor het meten van het licht en de juiste witbalans. Combineer drie gels voor geweldige resultaten en zelfs wit licht



Kleuren kunnen worden gemengd, en dat ga ik je vandaag laten zien.





Additieve en subtractieve kleuren

Vaak leidt dit tot veel verwarring over wat primaire en secundaire kleuren zijn. Voor fotografie en video gebruiken we rood, groen en blauw om de kleur te creëren die we zien. Een printer gebruikt CMYK om de kleuren die we zien af te drukken.Dit zijn twee verschillende manieren om met kleuren te werken, die we additief en subtractief noemen. Additieve kleur wordt gecreëerd door licht te mengen. Subtractieve kleur ontstaat door materialen te mengen.Wanneer we een rode, groene en blauwe gel combineren en deze op een onderwerp richten, krijgen we een geweldig effect. Je ziet een mix van de kleuren in de schaduwen, maar het leuke is dat waar alle twee de kleuren overlappen je een 'wit' licht krijgt.Dit is hoe gels eigenlijk werken, dus je kunt hiermee een aantal werkelijk verbluffende foto's maken. In deze opstelling gebruik ik drie flitsers met gels. Laten we eerst eens kijken hoe het eruit ziet zonder groen.