Kleurmanipulatie; werken met kleur en gels

Vandaag het eerste artikel in een serie over kleur en kleurmanipulatie in de fotografie. We gaan het hebben over kleurentheorie, hoe je kleuren kunt manipuleren en hoe je kleurgels op een supercreatieve manier kunt gebruiken.





Kleurmanipulatie

Geleerd of emotioneel

Rood is bijzonder

Kleuren zijn overal om ons heen en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor hoe we een product of scène ervaren. Denk aan de film Titanic in de passende bruinachtige tint. Of wat dacht je van de kleur die in The Matrix werd gebruikt (groen)?Denk hier nu eens over na. Als je vijf kilometer onder de zeespiegel in een betonnen bunker bent, en je doet het licht aan. Welke kleur heeft dat licht?De meeste mensen zullen blauw antwoorden of twijfelen. In wezen hoef je niet te twijfelen, je bent in een betonnen bunker dus het licht is... nou ja, gewoon dezelfde kleur/temperatuur als boven water. Dus waarom is de Abyss, en bijna elke onderwaterfilm, blauw gefilterd?Dat is makkelijk uit te leggen, we krijgen meteen het gevoel dat we inderdaad onder water zijn. En je hebt het waarschijnlijk ook koud. Kleuren roepen emotie op.Nu is het volgende niet wetenschappelijk (denk ik) bewezen, maar ik gebruik het vaak tijdens workshops. Als we het hebben over kleuren en emotie, kunnen we het volgende verwachten.Rood staat voor haat, warmte, liefde, warm, gezellig, gevaar, etc. Het grappige en interessante is dat Rood beide emoties behandelt die ons triggeren, haat en liefde.Bij blauw denk je aan afstandelijk, onzeker, toekomst, leeg, sterielMet groen heb ik eerlijk gezegd geen echte emotie. Natuurlijk hebben we associaties zoals afgunst of de natuur (eco) en sommige mensen zullen zeggen kalm.Dit is ook de reden waarom ik graag de kleur rood gebruik in mijn fotografie. En je kunt het zelfs terugvinden in ons logo. Het is een kleur die zeer veelzijdig is.Vandaag deel ik enkele foto's die we van Lois hebben gemaakt tijdens een recente workshop waarbij ik een blauwe gel als accentlicht gebruik.