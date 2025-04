Schaduwen zijn belangrijker voor je foto dan je denkt. Vaak zijn ze onmisbaar.

Voor de straatfotograaf zijn schaduwen fantastisch. Althans, voor mij als straatfotograaf.

Neem deze schaduwen mee in de compositie, in je beeldopbouw. Gebruik ze bewust en maak ze onderdeel van wat groters. Omarm schaduwen, want zonder de donkere schaduwen heeft je foto geen contrast.Wat contrast betreft, vermijdt het blindelings oplichten van schaduwen. Beantwoord niet aan de drang om alles in het beeld ook vol detail te hebben. Schaduwen verhullen, maken het beeld rustiger en spannender. Het prikkelt soms zelfs de verbeelding.Een foto waar alles zichtbaar is tot in het kleinste detail is een foto die niets tot de verbeelding overlaat. Het is een registratie zonder ziel. Juist de dynamiek van schaduwen in een beeld brengt de ziel terug. Het laat de kijker langer stilstaan bij je foto.