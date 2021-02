Portretfotografie tip: Haal je flitser van je camera

Erika - f/3.2, 1/30s, 400 ISO @ 40mm

Het werkt vaak erg goed om van het flitslicht je hoofdlicht te maken en het aanwezige licht te gebruiken als invullicht om harde schaduwen te voorkomen.Bij bovenstaande foto heb ik een flitser in het (vervalen) wc-hokje geplaatst om extra licht vanuit dit hokje op het model te laten vallen. Hierdoor is het licht uit dit hokje een stuk feller dan bij de andere hokjes en legt het de aandacht extra op het model.Wanneer je jouw flitser van de camera haalt heb je een ontsteker nodig die doorgeeft aan de flitser wanneer hij zijn werk moet doen.Sommige flitsers kunnen de ingebouwde flitser van de camera als ontsteking gebruiken, maar losse radiografische ontstekers (triggers) zijn al te koop vanaf een paar tientjes.Deze tip om betere portretfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.