Portretfotografie tip: Indirect flitsen via een reflectiescherm

Wanneer je een opzetflitser gebruikt dan loont het om indirect te flitsen. In plaats van recht vooruit (wat zorgt voor harde schaduwen en plat licht) laat je het flitslicht bijvoorbeeld weerkaatsen via een muur of het plafond.



Geen goed oppervlak aanwezig om via te reflecteren? Je kunt altijd zelf je eigen oppervlak meenemen. Heel handig zijn de goedkope reflectieschermen die je voor een paar tientjes kunt aanschaffen (ga gelijk voor een handige 5-in-1 reflectieschermset).