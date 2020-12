Portretfotografie tip: Spelen met tegenlicht

Ankie - f/4, 1/100s, 1250 ISO @ 120mm

Voor tegenlicht fotografeer je tegen het licht in. In dit geval dus naar het raam toe. Op de automaat zal je camera waarschijnlijk compenseren voor het fellere licht in de achtergrond.Het is daarom slim dit soort foto's op de handmatige stand te maken. Als alternatief kun je ook de belichtingscompensatie van je camera gebruiken (plussen).Je kunt hierbij zo ver compenseren dat de achtergrond helemaal wit uitgebeten is en je model goed belicht is, maar mooier is het vaak om je model nog steeds onder te belichten.Je belicht eigenlijk op het licht dat op de randen van je model valt. Daar wil je dat de lichte delen goed belicht zijn. Je houdt zo nog steeds veel donkere delen over. De truc is nu dat je zorgt dat die randverlichte delen interessant genoeg zijn om je foto te dragen.