De drie richtingen van het licht

Fotografie betekent schrijven met licht. Dat betekent dat je licht nodig hebt om te fotograferen. Het stopt daar niet, want er zijn verschillende soorten licht. De richting van het licht bepaald hoe de uitstraling van een foto zal worden. Maak daar gebruik van.



Licht kan van vier richtingen komen, vijf als je heel kritisch bent. Links, rechts, voor, en achteren. De vijfde is van boven. En in feite zou je dan ook nog licht van onderen kunnen meetellen. Niet vijf maar zes richtingen dus.



Ik laat licht van boven en onder voor het gemak buiten beschouwing. Deze kwaliteit van deze lichtrichtingen is vaak niet zo mooi. Licht van links en rechts is in feite hetzelfde. Dit is strijklicht, licht dat vanaf de zijkant komt. Of het links of rechts is maakt niet zoveel uit.