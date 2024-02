Portretfotografie tip: Voeg water toe voor wat extra glans

Emma - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 100mm

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

In bovenstaande foto heeft Emma een plantenspuit gebruikt om haar haren ťn haar huid nat te maken. Dit zorgt voor een glans op haar huid die ik in deze foto wel een leuke toevoeging vind.De belichting zelf is met ťťn enkele octabox gedaan die links van het model staat. Dit zorgt voor een stemmig low-key effect.Owh, en wees een beetje aardig voor je model; stop warm water in de plantenspuit (en sla de Pokon over).Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.