Portretfotografie tip: Zomerse look met behulp van een flitser

Julia - f/3.2, 1/200s, 100 ISO @ 85mm

Met behulp van wat flitslicht kun je immers ook zelf je eigen zonnetje maken. In bovenstaande foto heb ik een flitser rechts achter het model gezet.Op de flitser had ik een Rogue Flash Grid en een Rogue Flash Gel Lens (met CTO gel erin) gezet. Deze magnetische zet ben ik momenteel aan het uittesten en het lijkt me vooralsnog een handig systeem voor compacte lichtvormers op je opzetflitser.In deze foto stond de flitser eigenlijk net in het beeld bij de foto, maar ik heb hem in de bewerking een beetje bijgesneden zodat ie er niet meer op staat. Door hem echt in beeld te krijgen, ontstaat er vaak een mooie lichtzweem.Van te voren was ik overigens al even door de omgeving gereden om te zoeken naar een plekje waar al wat bloesem te vinden was. Zo konden we hier tijdens de shoot rechtstreeks naar toe rijden.Bij het bewerken van de foto heb ik onder andere de kleurtint van de foto aangepast om de uitstraling nog wat zomerse te maken. Hieronder zie je de originele onbewerkte foto zoals ie uit de camera kwam.