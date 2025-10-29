Video: Hoe ga je om met verschillende huidskleuren in één foto

Meer: Portretfotografie
Video: Hoe ga je om met verschillende huidskleuren in één fotowoensdag 29 oktober 2025, 16:16 door Elja Trum | 33x gelezen | 0 reacties
In deze video laat fashionfotograaf Lindsey Adler zien hoe je een foto met meerdere modellen met verschillende huidskleur goed op de foto kunt zetten.
In tegenstelling tot wat mensen vaak denken is het basisuitgangspunt onafhankelijk van huidskleur. Iemand met een donkere huid kun je met dezelfde instellingen fotograferen als iemand met een lichte huid. Maar Lindsay geeft in deze video wel handige tips om er het maximale uit te halen.
Meer weten over portretfotografie?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.
- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
