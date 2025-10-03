Meer: Studio
5 Tips voor variatie in de (thuis)studio
vrijdag 3 oktober 2025
door Elja Trum
Bij studiofotografie denk je wellicht aan een standaard portret op een witte of zwarte achtergrond, maar er is uiteraard veel meer mogelijk in een studio. En dat kan natuurlijk ook net zo goed een thuisstudio zijn.
Maak gebruik van props
Props, of rekwistieten in het Nederlands, zijn verplaatsbare voorwerpen die je toevoegt aan je beeld naast je model en achtergrond. Dus bijvoorbeeld een muziekinstrument, een boek of een kistje om op te zitten.
Een prop zorgt ervoor dat er wat meer te kijken is in het beeld en het kan bijdragen aan het verhaal wat je wilt vertellen. Wat ook erg fijn is, is dat een prop je model iets te doen geeft. Zo krijg je al snel meer natuurlijk ogende foto's in plaats van erg geposeerde foto's,
Gebruik een paar stroken behang in de achtergrond
Voor variatie in je achtergrond kan het leuk zijn om een paar (verschillende) rollen behang te kopen. Plak die met behulp van dubbelzijdige tape aan een muur en zet daar je model voor. Een paar stroken behang is meestal meer dan genoeg.
Met de dubbelzijdige tape is het behang eenvoudig weer te verwijderen en bijvoorbeeld te vervangen voor een nieuw motiefje.
Creëer een 'kamer'
Als je in je thuisstudio werkt is het natuurlijk eenvoudiger om gewoon een bestaande kamer te gebruiken, maar in een studio kan het ook erg leuk zijn om een kamer te maken. Dat hoeft niet heel uitgebreid te zijn.
Met behulp van het behang uit de vorige tip, een paar gordijnen en een (slaap)bank maakte ik bijvoorbeeld deze slaapkamer na in mijn studio.
Het flitslicht laat ik indirect door de gordijnen vallen. Zo krijg ik mooi zacht licht en ziet het er realistisch uit als een slaapkamerraam.
Laat het regenen
Buiten is het vandaag regenachtig en wellicht is het dan leuk om dat gevoel ook in je studio terug te brengen. Met een plexiglas plaat en een plantenspuit maak je van elke ruimte een druilerige regendag, ook als buiten de zon schijnt.
Voeg rook en kleurfilters toe
Door rook en kleur toe te voegen in je studio kun je bijzondere foto's maken. Kleurfilters zijn niet duur en kun je met een stuk tape voor je flitsers hangen (niet tegen de instellamp aan laten komen, die wordt erg heet).
Ook een rookmachine is betaalbaar en met de rookvloeistof doe je waarschijnlijk jaren. De aanschaf in mijn ogen meer dan waard voor de gave effecten die je ermee kunt krijgen.
Gebruik de rookmachine om de rook achter je model en voor je flitsers te plaatsen. Dat werkt vaak het beste, maar experimenteer vooral ook met rook en flitslicht van meerdere kanten.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
