Elja Trum

5 Tips voor variatie in de (thuis)studio

vrijdag 3 oktober 2025, 12:24

Bij studiofotografie denk je wellicht aan een standaard portret op een witte of zwarte achtergrond, maar er is uiteraard veel meer mogelijk in een studio. En dat kan natuurlijk ook net zo goed een thuisstudio zijn.

Maak gebruik van props


Props, of rekwistieten in het Nederlands, zijn verplaatsbare voorwerpen die je toevoegt aan je beeld naast je model en achtergrond. Dus bijvoorbeeld een muziekinstrument, een boek of een kistje om op te zitten.

Julia

Julia - f/4.5, 1/160s, 100 ISO @ 85mm

Een prop zorgt ervoor dat er wat meer te kijken is in het beeld en het kan bijdragen aan het verhaal wat je wilt vertellen. Wat ook erg fijn is, is dat een prop je model iets te doen geeft. Zo krijg je al snel meer natuurlijk ogende foto's in plaats van erg geposeerde foto's,

Gebruik een paar stroken behang in de achtergrond


Voor variatie in je achtergrond kan het leuk zijn om een paar (verschillende) rollen behang te kopen. Plak die met behulp van dubbelzijdige tape aan een muur en zet daar je model voor. Een paar stroken behang is meestal meer dan genoeg.

Kristina

Kristina - f/8, 1/160s, 100 ISO @ 100mm

Met de dubbelzijdige tape is het behang eenvoudig weer te verwijderen en bijvoorbeeld te vervangen voor een nieuw motiefje.

Creëer een 'kamer'


Als je in je thuisstudio werkt is het natuurlijk eenvoudiger om gewoon een bestaande kamer te gebruiken, maar in een studio kan het ook erg leuk zijn om een kamer te maken. Dat hoeft niet heel uitgebreid te zijn.

Met behulp van het behang uit de vorige tip, een paar gordijnen en een (slaap)bank maakte ik bijvoorbeeld deze slaapkamer na in mijn studio.

Nikola

Nikola - f/5.6, 1/160s, 100 ISO @ 70mm

Het flitslicht laat ik indirect door de gordijnen vallen. Zo krijg ik mooi zacht licht en ziet het er realistisch uit als een slaapkamerraam.

Laat het regenen


Buiten is het vandaag regenachtig en wellicht is het dan leuk om dat gevoel ook in je studio terug te brengen. Met een plexiglas plaat en een plantenspuit maak je van elke ruimte een druilerige regendag, ook als buiten de zon schijnt.

Danien

Danien - f/4, 1/160s, 100 ISO @ 75mm


Voeg rook en kleurfilters toe


Door rook en kleur toe te voegen in je studio kun je bijzondere foto's maken. Kleurfilters zijn niet duur en kun je met een stuk tape voor je flitsers hangen (niet tegen de instellamp aan laten komen, die wordt erg heet).

Ook een rookmachine is betaalbaar en met de rookvloeistof doe je waarschijnlijk jaren. De aanschaf in mijn ogen meer dan waard voor de gave effecten die je ermee kunt krijgen.

Marinthe rook

Marinthe - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 72mm

Gebruik de rookmachine om de rook achter je model en voor je flitsers te plaatsen. Dat werkt vaak het beste, maar experimenteer vooral ook met rook en flitslicht van meerdere kanten.

Zelf eens aan de slag in de studio?


Heb je nog geen of weinig studio ervaring? Dan kan het doen van een (thuis)studio shoot lastig zijn. Waar moet je beginnen? Welke instellingen en hoe kom je eigenlijk aan een model?

Herkenbaar? Dan is het leuk om mee te doen met mijn Workshop Portretfotografie in de Studio.

Je gaat dan met mijn hulp aan de slag in de Photofacts studio waar ook alle foto's uit dit artikel gemaakt zijn. In een dag ontdek je hoe je zelf ook prachtige studiofoto's kunt maken. Ook in je eigen thuisstudio met betaalbare apparatuur.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

