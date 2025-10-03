5 Tips voor variatie in de (thuis)studio

Bij studiofotografie denk je wellicht aan een standaard portret op een witte of zwarte achtergrond, maar er is uiteraard veel meer mogelijk in een studio. En dat kan natuurlijk ook net zo goed een thuisstudio zijn.





Maak gebruik van props

Props, of rekwistieten in het Nederlands, zijn verplaatsbare voorwerpen die je toevoegt aan je beeld naast je model en achtergrond. Dus bijvoorbeeld een muziekinstrument, een boek of een kistje om op te zitten.