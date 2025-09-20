Meer: Portretfotografie
Waarom je afstand tot je model je portret maakt (of breekt)zaterdag 20 september 2025, 17:17 door Elja Trum | 57x gelezen | 0 reacties
Bij het maken van een portretfoto denk je vaak aan diafragma en brandpunt. je vergeet dan wellicht de derde variabele die veel verschil kan maken: de afstand tussen camera en onderwerp. In onderstaande video laat fashion- en beautyfotograaf Lindsay Adler zien hoeveel invloed de afstand tot je onderwerp heeft.
Sta je dichter op je model, dan wordt je scherptediepte kleiner. Ook bij hetzelfde diafragma. Ga je een paar stappen achteruit, dan groeit de scherptediepte. Zo voorkom je bij een klein diafragmagetal (grote opening, bijvoorbeeld f/2.8) dat bijvoorbeeld de ogen wel scherp zijn, maar het puntje van de neus niet.
Wil je de achtergrond in je portret vager in beeld zodat ie minder aandacht trekt? Zet je onderwerp verder van de achtergrond en/of ga zelf iets dichterbij. De achtergrond wordt dan onscherper zodat er meer aandacht naar je model gaat.
In de video legt Lindsay nog meer handige inzichten uit waarin duidelijk wordt in hoeverre afstand invloed heeft op het eindresultaat van jouw portretfoto.
101 Tips voor Perfecte Portretfoto's
Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
