Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: Zet je flitser verder weg bij meer personen
Wil je meerdere mensen gelijktijdig op de foto zetten? Dan is het slim om je flitser wat verder weg te zetten van je onderwerpen. Dit heeft te maken met de omgekeerde kwadratenwet. Hoe verder je flitser weg staat, hoe minder last je hebt van de lichtafval.
Stel je fotografeert drie mensen naast elkaar en je flitslicht komt van opzij. Als je flitser dicht bij je onderwerp staat zal de eerste persoon goed belicht zijn, maar de derde persoon onderbelicht.
Zet je flitser nu een paar meter verder weg en iedereen zal gelijk belicht worden. Uiteraard moet je de flitser wel iets harder (krachtiger) zetten om dezelfde lichtsterkte te houden.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
