Flitsfotografie tip: Zet je flitser verder weg bij meer personen

donderdag 11 december 2025, 16:32 door | 36x gelezen | 0 reacties

Wil je meerdere mensen gelijktijdig op de foto zetten? Dan is het slim om je flitser wat verder weg te zetten van je onderwerpen. Dit heeft te maken met de omgekeerde kwadratenwet. Hoe verder je flitser weg staat, hoe minder last je hebt van de lichtafval.

Groepen fotograferen

Jasper, Koen en Yun - f/8, 1/160s, 100 ISO @ 70mm (1 flitser)

Stel je fotografeert drie mensen naast elkaar en je flitslicht komt van opzij. Als je flitser dicht bij je onderwerp staat zal de eerste persoon goed belicht zijn, maar de derde persoon onderbelicht.

Zet je flitser nu een paar meter verder weg en iedereen zal gelijk belicht worden. Uiteraard moet je de flitser wel iets harder (krachtiger) zetten om dezelfde lichtsterkte te houden.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

