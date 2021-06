Video: Praktische portrettips tijdens een vintage shoot

Manny gebruikt in zijn shoot een CineBloom filter; deze zorgt voor een softfocus effect.



De tips uit de video:





Gebruik een zonnekap

Laat je model bewegen

Blokkeer zonlicht met haar

Gebruik diepte

Wees niet bang om iets nieuws te proberen

Maak veel foto's bij beweging

Kijk goed om je heen

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Hoewel Manny zegt dat hij nooit een zonnekap gebruikt zou hij willen dat hij die met deze shoot wel gebruikt had. Door het gebruikte softfocus filter had hij meer last van flares in zijn beeld.Je kunt de flare ook vaak verminderen door net de hoek waar vanuit je fotografeert aan te passen, of, zoals Manny laat zien in de video, door het licht te blokkeren door net in de schaduw van iets (bijvoorbeeld je model) te gaan staan met je camera.In plaats van je model alleen stilstaand te laten poseren; vraag of ze kan doen alsof ze loopt. Het kan soms handig zijn om het model te vragen naar voren en naar achteren te schommelen zodat het lijkt dat ze een stap neemt.Als er zonlicht op het gezicht valt van je model krijg je vaak lelijke lichtvlekken. Dit kun je vaak voorkomen door het model met haar haren het licht te laten blokkeren. Zo maakt ze zelf haar eigen schaduw.Als je op een locatie bent waar veel diepte te vinden is, maak daar gebruik van. Verschillende dieptes in je beeld kunnen helpen bij een mooie compositie en leiden je kijker door het beeld.Speel niet alleen op veilig, probeer ook dingen die je normaal niet doet. Als het niet werkt kun je gewoon doorgaan met je volgende idee. Met een digitale camera kun je toch gewoon eenvoudig een foto verwijderen als het niks is.Als je foto's maakt met beweging in het beeld; zet je camera op continue autofocus en burst-mode. Gebruik een snelle sluitersnelheid om beweging te bevriezen en maak veel foto's om er zeker van te zijn dat het beste beeld er bij zit.Soms vind je prachtige locaties als je het niet verwacht. Kijk altijd goed rond naar lijnen, reflecties en texturen. Probeer verschillende dingen.Via: FStoppers Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.