Het vervolg op fotograferen met een vintage objectief

Ik heb genoten om met de Meyer-Optik Görlitz Trioplan 100mm f/2,8 te fotograferen. Zeker in de herfst met alle paddenstoelen. Ik gebruikte het objectief met tussenringen.

Later kocht ik een antiek Helios 44-2 objectief, dat misschien wel de meest bekende van allemaal is. In 2011 schreef Laura van der Burgt er al een artikel over . In dat opzicht stap ik heel erg laat in de wereld van dit soort objectieven.Ik nam het een stapje verder en draaide de frontlens van de Helios 44-2 om. Hiermee bereikte ik een uniek vervormend en vooral versterkt swirl-bokeh effect, wat natuurlijk ten koste van de beeldkwaliteit ging. Je leest er meer over in dit artikel.