Aan de slag met tilt-shift zonder je nier te hoeven verkopen

Zoals je kunt zien in bovenstaande review; de shift-functie van het objectief is door z'n 45mm niet zo nuttig, maar de tilt-functie werkt goed. Bovendien is het ook een mooi lichtsterk objectief met een maximale diafragmaopening van f/1.4.



De 7Artisans is verkrijgbaar met een vatting voor Sony E (zowel full-frame als APS-C), Fuji X en Micro four-thirds. Je hebt hem al voor minder dan 210 euro in huis via de webwinkel van 7Artisans zelf.



Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief

Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.