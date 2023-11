Een tilt-shift adapter voor de Canon RF vatting

De meest geschikte objectieven voor deze TLT ROKR adapter zijn de volledige handmatige objectieven, zoals die van fabrikanten zoals Laowa.



Hou er wel rekening mee dat de meeste EF objectieven met deze adapter vignettering zullen vertonen bij de tilt en shift optie. De beeldcirkel is te klein voor dit soort gebruik. Dit is alleen voor de fullframe EOS R camera's. De APS-C camera's zullen er minder of geen last van hebben.



De Fotodiox RF-naar-EF TLT ROKR adapter is een prachtig product dat, binnen de beperkingen die er zijn, tilt-shift functionaliteiten binnen handbereik brengt. De kosten voor zo'n adapter liggen rond de 300 euro.



Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief

Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.