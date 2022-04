Laowa lanceert een nieuw 20mm Zero-D shift objectief

De beschikbare vattingen zijn voor Canon EF en RF, Nikon F en Z, Sony E-mount, Pentax K, Leica en Fujifilm G. Wanneer het objectief in Nederland verkrijgbaar zal zijn is nog niet bekend. De prijs voor een RF versie is in Amerika ongeveer 1.350 dollar.



De Amerikaanse prijs geeft een idee van wat het in Nederland en BelgiŽ zal moeten kosten. Het lijkt veel, maar het is nog altijd goedkoper dan een tilt-shift objectief van Canon of Nikon.



Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief

Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.