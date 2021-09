De bril heeft een vanafprijs van 359 euro. De bril is ook te verkrijgen met glazen op scherpte.



Overigens is de bril in Nederland nog niet verkrijgbaar. Wel in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Italie. Binnenkort moeten meer landen volgen.



Ray-Ban Stories aanschaffen



Voor Facebook is dit de eerste stap naar een echte Augmented Reality bril. Een interessante ontwikkeling. Ik verwacht in de toekomst nog veel van dergelijke brillen die de digitale wereld op een nuttige manier met de echte wereld kunnen verbinden.



Wat vind jij van deze ontwikkeling?



