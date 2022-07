Canon kondigt twee nieuwe groothoek RF objectieven aan

Canon RF 24mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM

Prijzen en beschikbaarheid

Dit groothoekobjectief met vast brandpuntsafstand is lekker lichtsterk. Het is te gebruiken voor macrofotografie, zoals in de naam van het objectief te lezen is, maar uiteraard is het veel veelzijdiger dan dit.Op een APS-C formaat camera kan dit ook een leuk standaard objectief zijn. De brandpuntsafstand is dan omgerekend ongeveer 35mm, wat een erg prettig brandpunt is voor veel situaties, zoals straatfotografie en omgevingsportretten.Compacte 24mm prime-lensGroot f/1.8 diafragma met 9 lamellen5-stops Optical Image Stabilizer (CIPA-norm)6,5-stops gecombineerde Image Stabilizer met geselecteerde EOS R-camerabody's (CIPA-norm)Gewicht: 270 gramGeartype STM-motor14 cm minimale scherpstelafstand met 0,5x vergrotingEen compact en licht (qua gewicht) objectief met een aardige groothoek zoom. Vooral op APS-C formaat camera's kan dit een handig objectief zijn. Helaas is ie niet al te lichtsterk.Ook nog bruikbaar om macrofoto's te maken, hoewel het niet inde naam staat.Ultra-groothoek zoomlens met brandpuntbereik van 15-30mm5,5-stops Optical Image Stabilizer (CIPA-norm)7-stops gecombineerde Image Stabilizer met geselecteerde EOS R-camerabody's (CIPA-norm)Gewicht: 390 gramLeadscrewtype STM-motorMaximale vergroting van 0,52xiIn het persbericht noemt Canon ze betaalbaar, maar persoonlijk vind ik het geen goedkope objectieven. Helaa sgeldt dit eigenlijk voor zo ongeveer alle RF objectieven. Gelukkig zijn de uitstekende EF objectieven met een adapter ook prima te gebruiken op een R-body.De Canon RF 24mm f/1.8 MACRO IS STM is vanaf augustus beschikbaar voor 769,99 euro. De Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM ligt in september in de winkels en krijgt een prijs van 719,99 euro.